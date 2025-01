Roscigno: branco di lupo raggiunge gregge. Attacco sventato dalla prontezza dei pastori

Un branco di lupi, nel primo pomeriggio di ieri, ha raggiunto un gregge di pecore che pascolavano presso un terreno sito in località Fangiola, tra i comuni di Bellosguardo e Roscigno, solo grazie alla prontezza del proprietario del gregge e dei suoi cani, i lupi non hanno attaccato gli ovini, ma sono riusciti comunque a portare via un capretto.

A darne notizia un cittadino del posto, Cosimo Stio. Il danno per l’allevatore poteva essere enorme e anche il pericolo.

Questione lupi

La situazione ha riacceso la questione, che sta allarmando i pastori di tutto il Cilento, sull’aumento degli attacchi da parte dei lupi nell’intero territorio. Basti pensare che solo pochi giorni fa, a Pioppi, un branco di lupi ha aggredito un intero gregge di pecore uccidendone almeno dieci e gli avvistamenti sono diversi: un episodio analogo si è verificato a fine dicembre a San Mauro Cilento e sulla questione potrebbe presto intervenire l’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per trovare misure utili a contenere il fenomeno e a tutelare gli allevatori.