Cilento, “attenti al lupo”: aumentano gli avvistamenti e gli attacchi agli allevamenti del territorio

Problema cinghiali, ma non solo. In Cilento continua ad aumentare sensibilmente la presenza di lupi su tutto il territorio. Sono diverse le segnalazioni e gli avvistamenti che coinvolgono non solo le zone collinare, ma ormai anche i paesi costieri e i centri abitati. A destare preoccupazione, però, sono i sempre più frequenti attacchi agli allevamenti.

I casi

A Pioppi, frazione del Comune di Pollica, due giorni fa un branco di lupi ha colpito un intero gregge di pecore, uccidendone una decina in piena notte. L’accaduto ha riacceso i riflettori sulla difficile situazione che gli allevatori devono affrontare quotidianamente, richiedendo interventi più incisivi per limitare i danni dovuti alla crescente pericolosità della fauna selvatica. Un altro episodio analogo si è registrato lo scorso 26 dicembre anche nel Comune di San Mauro Cilento con un branco di lupi (Nella foto di Carmine Trenga) che si è fatto preda di diversi capi di bestiame allevati all’aperto.

Il pericolo

Sono molteplici, ormai, le immagini di lupi che le fototrappole raccolgono su tutto il comprensorio. Essi, secondo gli esperti, non rappresentano un pericolo per l’uomo, ma con la loro crescente invasione del territorio rischiano di distruggere il lavoro di tanti allevatori del Cilento.