Roscigno, al via interventi per la rimozione delle barriere architettoniche

Con un’apposita determina del responsabile del servizio Area Tecnica, il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, ha affidato all’architetto Roberto Monaco il servizio tecnico relativo alla redazione del P.E.B.A. (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) per un importo di poco più di 3900 euro.

I fondi dalla Regione

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 687/2024, aveva ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata dal Comune di Roscigno in risposta all’Avviso pubblico “Adozione dei Comune di Roscigno prot. n. 0004630 del 09-10-2024 partenza – P.E.B.A. (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) nei Comuni e abbattimento barriere architettoniche all’interno di istituti scolastici – Linea I”.

Con il medesimo provvedimento di ammissione a finanziamento è stato, inoltre, assunto l’impegno di spesa per 5000 euro in favore del Comune alburnino per l’attuazione del progetto finalizzato alla redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

«In questo modo il nostro Comune dimostra la propria sensibilità verso i diversamente abili», ha dichiarato il primo cittadino di Roscigno, Pino Palmieri.