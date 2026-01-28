Roccagloriosa brilla a Dobbiaco: Valentina Cetrangolo tedofora per Milano-Cortina 2026

Il lungo viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha toccato oggi una corda profondamente sentita per la comunità di Roccagloriosa. Tra le vette innevate di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, il fuoco sacro dello sport è stato affidato alle mani di Valentina Cetrangolo, cittadina del borgo cilentano scelta per l’occasione nell’ambito della sua attività professionale con il Gruppo Ferrovie dello Stato.

La partecipazione di Valentina non rappresenta solo un traguardo personale, ma trasforma un singolo passaggio della fiaccola in un ponte ideale tra il Sud e le Alpi, unendo l’Italia intera sotto i valori di pace, fratellanza e inclusione che le Olimpiadi portano con sé da millenni.

L’orgoglio di una comunità

Il Comune di Roccagloriosa ha espresso immediatamente il proprio entusiasmo, celebrando Valentina come ambasciatrice del territorio. Portare la fiaccola significa incarnare i principi del rispetto e della forza di volontà, dimostrando come l’impegno quotidiano possa condurre a palcoscenici di rilievo internazionale.

La comunità locale si è stretta attorno alla sua concittadina, vedendo nel suo gesto un motivo di vanto collettivo. In un momento storico così significativo, la presenza di una rappresentante del territorio cilentano lungo il percorso olimpico testimonia la vivacità e la determinazione delle eccellenze locali, capaci di distinguersi e di onorare le proprie radici anche a centinaia di chilometri di distanza.