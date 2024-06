Roccadaspide, tutto pronto per la terza edizione del “Raduno Equestre”

Ritorna il “Raduno Equestre” a Roccadaspide, l’iniziativa è stata organizzata da Sofia Bellissimo in collaborazione con tanti appassionati di cavalli e di equitazione provenienti da tutta la provincia di Salerno e non solo.

Si inizierà sabato, 29 giugno, con una serata country che si terrà in località Carretiello.

Domenica, data della passeggiata amichevole a cavallo per cavalieri on esperienza media, si partirà alle 8:00 da località Carretiello.

Raduno Equestre a Roccadaspide, il programma della terza edizione

I partecipanti procederanno, con i loro cavalli, attraverso strade interpodarli e sentieri, lungo il fiume Calore e su strade asfaltate fino ad arrivare in piazza XX Settembre dove si farà sosta nei pressi del Castello Filomarino e si procederà fino all’Rea pic-nic di località Mainardi di Aquara,

Per ulteriori informazioni, anche riguardo a come procedere per chiedere la disponibilità di un cavallo con cui partecipare al raduno, ci si potrà rivolgere al numero 380-2899550.