Roccadaspide: tutto pronto per il ritorno della “Festa della Castagna”, svelate le date

Lavori in corso a Roccadaspide per l’edizione 2024 della Festa della Castagna. Il Forum dei Giovani di Roccadaspide, presieduto da Matteo Iannone, e l’associazione “Eventi dell’Aspide”, presieduta da Massimo Sabetta, collaboreranno con il Comune, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, per organizzare l’evento che quest’anno si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre.

Il programma

Sabato, 2 novembre e domenica, 3 novembre l’evento resterà aperto sia a pranzo che a cena. L’evento, come di consueto, coinvolgerà piazza XX Settembre e tutte le vie del centro storico. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo dell’edizione 2024 della “Festa della Castagna” che offrirà tanta enogastronomia, ma anche tanto intrattenimento, con musica e arte di ogni genere lungo tutto il percorso.

Valorizzazione del marrone IGP di Roccadaspide

La manifestazione autunnale, puntualmente, mette in luce il prodotto principe del territorio: il Marrone IGP di Roccadaspide, frutto dei secolari castagneti che, nella parte più alta della città , contribuiscono a rendere gli scenari montani più suggestivi e a creare atmosfere fiabesche. Intorno alla notevole produzione del Marrone Igp di Roccadaspide, ruota una solida economia che offre sostentamento a tante famiglie di operai, di produttori e di professionisti impegnati nella filiera di lavorazione e trasformazione del prodotto.