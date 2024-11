Roccadaspide, tornano i ladri in viale degli Ulivi. Furti in due appartamenti

Solo due settimane fa un ladro, che tentava di entrare in un appartamento di Viale degli Ulivi, a Roccadaspide, fu messo in fuga dai passanti, ma a quanto pare i malviventi non si sono arresi e ieri sera sono tornati nella stessa zona mettendo a segno ben due colpi: uno in un appartamento dello stesso condominio della prima volta e un altro in un appartamento del palazzo di fronte.

Il colpo

Nessuno si è accorto di nulla, questa volta, nonostante i furti siano avvenuti in una zona a pochi passi dall’ospedale di Roccadaspide e quindi abbastanza frequentata e nella prima serata quando, in giro, c’era ancora gente.

La modalità utilizzata per riuscire ad entrare all’interno delle abitazioni è stata sempre la stessa: a quanto pare un uomo si è arrampicato dalla conduttura idrica e dalle grondaie, mentre un altro, a bordo di un auto, gli faceva da palo.

Raggiunto il balcone, prima di un appartamento, poi dell’altro, l’uomo è riuscito in entrambi i casi a forzarne l’apertura e ad entrare in casa.

I proprietari, una volta rientrati, hanno trovato i cassetti completamenti svuotati, con gli indumenti buttati sul pavimento e diversi beni di valore come alcuni gioielli, mancanti.

Ci sono dei forti sospetti sul fatto che i ladri possano essere gli stessi messi alla fuga poco tempo fa.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che si sono recati sul posto per prendere visione di quanto accaduto ben due volte in quanto i proprietari dei due appartamenti sono ritornati a casa e si sono resi conto dei furti in due momento diversi.

Resta la paura tra i residenti che, nonostante la guardia alta, si ritrovano ancora una volta a subire furti e a vedersi privati dei frutti dei loro sacrifici.