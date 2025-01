Roccadaspide, scuola e Comuni insieme per la “Giornata della memoria”: le interviste

Tenere viva la Memoria per far sì che le nuove generazioni, conoscendo il passato, ripudino sempre le guerre e le discriminazioni per costruire un futuro e un presente di pace, questo lo scopo dell’incontro, tenutosi questa mattina presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, in occasione della “Giornata della Memoria”.

Un incontro per mantenere viva la Memoria

L’incontro è stato organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide, diretto da Rita Brenca, con la collaborazione del comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano e dei comuni di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri e Monteforte Cilento, guidato dal sindaco Bernardo Mottola. Ai microfoni di InfoCilento, a commentare la giornata che ha coinvolto tantissimi studenti, il sindaco Iuliano e il sindaco Mottola, la vice sindaca di Roscigno, Maria Luisa Pecori e la dirigente scolastica Brenca.