Giorno della Memoria: “Medaglie d’onore” ai deportati, ecco i premiati cilentani e salernitani

Lunedì 27 gennaio 2025 corre l’80° ricorrenza del giorno in cui le truppe russe varcarono i cancelli di Auschwitz, il più tristemente noto tra i campi di sterminio diffusi in tutta l’Europa centro-orientale. Per l’occasione il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, consegnerà le “Medaglie d’onore” conferite dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e, in molti casi, la morte nei campi di concentramento.

Il programma

Le celebrazioni per il “Giorno della Memoria” avranno inizio alle ore 9.10 presso il Chiostro del Palazzo Municipale di Campagna, luogo simbolo di questa provincia, sede di un campo di internamento per oppositori del regime ed ebrei, attivo dal giugno 1940 fino all’8 settembre 1943. La cerimonia proseguirà alle ore 9.30 nella Cripta della Cattedrale “Santa Maria della Pace” con la consegna di dieci “Medaglie d’onore” conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini deportati e internati nei lager nazisti.

Saranno presenti, oltre ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, anche il Sindaco della città di Campagna, Biagio Luongo, il direttore del Museo della “Memoria e della Pace”, Marcello Naimoli e il presidente nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci, Antonio Landi. All’evento parteciperanno i ragazzi della scuola secondaria “G. Mazzini” e dell’Istituto “Teresa Confalonieri”.

Le celebrazioni proseguiranno, alle ore 11.30, presso il “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno, dove saranno ricordati altri ventitré cittadini del territorio provinciale salernitano, rinchiusi nei campi di internamento e sterminio nazisti, ai quali il Presidente della Repubblica ha concesso la “medaglia d’onore”.

All’evento prenderà parte, insieme ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, il Sindaco del Comune capoluogo, Vincenzo Napoli. Saranno presenti numerosi studenti delle scuole di istruzione secondaria: Liceo Statale “Alfano I”, istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo”, istituto professionale alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso”, istituto comprensivo statale “Federico II” di Rocca Imperiale (CS).

Ai ragazzi che interverranno in entrambe le cerimonie è stato affidato il ruolo di “testimoni della memoria” per affermare l’importanza di continuare a tramandare il ricordo dell’Olocausto, creando un ponte ideale con chi ha patito le atrocità della guerra e del progetto di sterminio nazista e ha permesso di costruire un’Italia libera e democratica.

CERIMONIA DI CAMPAGNA

BATTIPAGLIA

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giuseppe Mario Cornetta

Ritira la medaglia il nipote Vito Eliseo.

CAPACCIO PAESTUM

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giuseppe Sanzone

Ritira la medaglia la figlia Anna.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Matteo Stellato

Ritira la medaglia il nipote Matteo Stellato.

CASTELLABATE

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Germano Guariglia

Ritira la medaglia il figlio Gennaro.

CELLE DI BULGHERIA

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giovanni Guida

Ritira la medaglia la nipote Laura Guida.

COLLIANO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Nicola Corso

Ritira la medaglia la nipote Stefania Caputo.

PETINA

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Francesco D’Antonio

Ritira la medaglia il figlio Aniello.

PRIGNANO CILENTO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Emilio Ainora

Ritira la medaglia il nipote Tommaso Murino.

SASSANO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giuseppe Ferro

Ritira la medaglia il figlio Giovanni.

SERRE

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Agostino Quagliano

Ritira la medaglia il nipote Sergio Quagliano.

CERIMONIA DI SALERNO

SALERNO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Gennaro De Marco

Ritira la medaglia il nipote Marco Lambiase.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giovanni Milanese

Ritira la medaglia il figlio Guido.

ANGRI

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Raffaele Ferraioli

Ritira la medaglia il nipote Giovanni Ferraioli.

BRACIGLIANO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Domenico Albano

Ritira la medaglia il figlio Ferdinando.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giovanni Albano

Ritira la medaglia il nipote Giuseppe Danise.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Ugo Albano

Ritira la medaglia il nipote Venanzio Pagano.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Celestino Barbato

Ritira la medaglia il figlio Tommaso.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Carmine Basile

Ritira la medaglia il nipote Domenico Cardaropoli.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Orlando Calvanese

Ritira la medaglia il nipote Antonio Calvanese.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Andrea Cardaropoli

Ritira la medaglia il figlio Michele.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Aniello Daniele

Ritira la medaglia il figlio Bernardino.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Sabato Esposito

Ritira la medaglia il nipote Nazario Esposito.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Michele Ferrentino

Ritira la medaglia il figlio Alfredo.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Rosario Giordano

Ritira la medaglia il figlio Giuseppe.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Felice Grimaldi

Ritira la medaglia il figlio Michele.

Medaglia d’onore conferita alla memoria del Signor Gennaro Rossi

Ritira la medaglia il nipote Alfonso Basile.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Antonio Sarno

Ritira la medaglia il figlio Osvaldo.

CASTEL SAN GIORGIO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Gennaro Corvino

Ritira la medaglia il nipote Mattia Faiella.

MERCATO SAN SEVERINO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Sabato Botta

Ritira la medaglia la nipote Pierina Botta.

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Giovanni Petricelli

Ritira la medaglia il fratello Antonio.

NOCERA INFERIORE

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Domenico Carretto

Ritira la medaglia il nipote Domenico Carretto.

PONTECAGNANO FAIANO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Nazario Vaina

Ritirano la medaglia il figlio Luigi e il nipote Nazario.

SIANO

Medaglia d’onore concessa alla memoria del Signor Rocco Aliberti

Ritira la medaglia la figlia Maria Lucia.