Roccadaspide: rimorchio di un mezzo agricolo si ribalta nei tornanti

A Roccadaspide, pochi minuti fa, il rimorchio di un mezzo agricolo si è ribaltato mentre il mezzo percorreva i noti tornanti di località Casalotti. La carreggiata è stata completamente ostruita dal mezzo e il traffico veicolare, per alcuni minuti, è stato interrotto.

Gli interventi sul posto

Sul posto, immediatamente, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale in servizio con il comandante, Giuseppe Miano e l’assistente capo, Elvira D’Angelo. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite in seguito all’incidente, illeso anche il conducente del mezzo agricolo. Il ribaltamento del rimorchio non ha coinvolto altri veicoli in transito sulla carreggiata.

La sanzione

Il proprietario del trattore sarà sanzionato in quanto il mezzo non era in regola.