Incidente a Salerno: auto si ribalta, ferito 34enne

Incidente stradale a Salerno intorno alle 18:00. In via Sant’Eustachio, un uomo su una Jeep per evitare uno scooter che sorpassava un’auto che procedeva in senso opposto, è finito fuori strada colpendo prima il marciapiede e poi un albero, ribaltandosi alla fine sulla carreggiata.

I soccorsi

Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo, 34enne, e messo in sicurezza l’autovettura.

Sul posto il 118 che ha condotto l’uomo ferito al Ruggi e i Carabinieri per i rilievi del caso. Strada momentaneamente chiusa.