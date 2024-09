Roccadaspide: procedono i lavori sulla Sp 414, un’arteria fondamentale che conduce nella parte più alta della città

Gli operai della Provincia di Salerno sono a lavoro in seguito ad una frana che si era verificata sulla Sp 414 nel comune di Roccadaspide. Nonostante i cantieri il tratto resta aperto al transito e solo nel punto della frana è stato previsto un restringimento della carreggiata per permettere i lavori. Si tratta della strada che conduce nella parte più alta della città, un’arteria tanto frequentata, specie in questo periodo in cui i castanicolori affollano la montagna, e che porta fino al comune di Trentinara e negli altri comuni montani.

Diversi gli interventi sulla Sp 414 eseguiti e che saranno eseguiti nei prossimi giorni anche in altri punti dell’arteria. Nello specifico i lavori di ripristino di alcune buche createsi sull’asfalto sono stati previsti anche nel tratto che dal centro della cittadina porta alla rotatoria di località Carpine. Il Comune di Roccadaspide, nei mesi scorsi, aveva informato la Provincia di Salerno riguardo ai disagi che alcune buche formatesi sul manto stradale stavano creando alla circolazione.

Dall’ente provinciale si sono attivati per porre rimedio alla situazione e per ripristinare, dunque, anche il tratto interessato dalla frana.