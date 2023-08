Roccadaspide, più di un milione e duecentomila euro per la sistemazione del vallone Valsella – Inserte

Ancora una buona notizia da Roccadaspide, il comune, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, è risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento pubblico. I fondi, questa volta, serviranno ad effettuare alcuni importanti interventi di sistemazione idraulica utili per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il bacino idrografico interessato dagli interventi è quello che interessa il Vallone Valsella – Inserte e che ha origine in località Sant’Antonio, all’altezza del depuratore comunale, per poi scendere fino a località Spinosa. Per i lavori è stata già ricevuta la proposta di aggiudica. L’importo totale dell’opera sarà di 1.249.854,78 euro.

Il progetto

E’ prevista l’installazione di gabbionati in pietrame e la realizzazione di opere accessorie di ingegneria naturalistica indispensabili per evitare che l’azione dell’acqua eroda le sponde dei due valloni e finisca per arrecare danni alle strade e alle altre infrastrutture. I lavori inizieranno entro la metà di ottobre e dureranno circa centottanta giorni, il tempo necessario per effettuare tutti gli interventi previsti dal progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’ente è risultato beneficiario di diversi finanziamenti

Sono tanti i lavori pubblici in corso e quelli che avranno inizio nel breve periodo a Roccadaspide in quanto, grazie ad un valido e meticoloso lavoro di progettazione, sono diversi i finanziamenti di cui potrà beneficiare l’Ente.