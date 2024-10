Roccadaspide nel mirino dei ladri: tre furti a Carretiello

Torna la paura dei ladri a Roccadaspide, specie nelle aree rurali dove, due notti fa, i malviventi hanno preso di mira ben quattro abitazioni. Stando a quanto raccontato e denunciato dai residenti i ladri, durante la notte, hanno provato a mettere a segno un furto prima in località Massano, presso un’abitazione del posto, ma i proprietari, scorgendo dei rumori sospetti, si sono svegliati mettendoli in fuga. Poco dopo, la stessa banda, avrebbe raggiunto la frazione di Carretiello da dove è riuscita a portare via un piccolo quantitativo di olio d’oliva da un noto frantoio del posto per poi raggiungere un’abitazione vicina da cui è riuscita a portare via un’automobile e diverse attrezzature agricole causando un danno di diverse migliaia di euro ai proprietari.

Portate via attrezzature agricole

Anche un’altra abitazione di Carretiello è stata colpita dai furti nelle stesse ore e, anche da quest’ultima, sono state portate via attrezzature agricole di diverso valore. I ladri che si sono introdotti nel frantoio hanno forzato il lucchetto di una piccola porta secondaria dell’attività, senza farsene accorgere nonostante i proprietari vivano vicino all’oleificio, e si sono introdotti all’interno della struttura, fortunatamente l’olio era già stato ritirato dai clienti, come ha raccontato lo stesso proprietario. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Roccadaspide, sotto la guida del maresciallo Domenico Castiello, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giuseppe Colella e i furti sono stati regolarmente denunciati.

In zona, però, resta la paura anche perché, puntualmente, durante il periodo in cui inizia la produzione dell’olio d’oliva i furti aumentano esponenzialmente, un fenomeno che mette in allarme gli agricoltori, gli imprenditori del settore oleario e i cittadini.