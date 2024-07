Roccadaspide: incubo ladri questa notte in via Monsignor Luigi D’Angelo

“Fortunatamente ci siamo accorti subito di quello che stava accadendo, allarmati anche dai vicini e i ladri non sono riusciti proprio ad entrare in casa” sono queste le parole a caldo di Pino Auricchio, avvocato e titolare di un’agenzia di assicurazione, figlio del vicesindaco, Girolamo Auricchio, dopo aver passato una notte insonne insieme alla sua famiglia e ai vicini di casa.

A tenere svegli gli abitanti di via Monsignor Luigi D’Angelo, sita in zona Carpine, nella parte alta del paese, due malviventi che hanno provato ad arrampicarsi dalle ringhiere della villetta a più piani in cui vive anche il vicesindaco.

I ladri hanno provato ad agire in piena notte e non si sono fermati neanche dinanzi alla consapevolezza della presenza di persone nella casa presa di mira.

Due, almeno, quelli avvistati dai residenti: uno provava ad arrampicarsi, mentre un altro attendeva il suo complice a poca distanza per fargli da palo. A svegliare i residenti l’abbaiare dei cani e i rumori sospetti.

A quanto pare i due malviventi sono fuggiti a bordo di un’opel corsa parcheggiata sulla strada vicina. Quanto accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine.