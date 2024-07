Capaccio Paestum, ladri in azione: rubata auto sul lungomare

Ladri in azione nella giornata di ieri nel Comune di Capaccio Paestum. I malviventi hanno portato via una Lancia Ypsilon color panna, che sostava nei pressi del Lido Conchiglia sul lungomare. Un furto messo a segno in pieno giorno a pochi metri dal mare, nonostante la zona trafficata.

La malcapitata al rientro dal mare, dopo qualche ora di relax, non ha più ritrovato la sua auto ed ha lanciato un appello sulle sue pagine social, affinché qualcuno potesse aiutarla.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Tanta la frustrazione della ragazza: “Abbiamo rabbia, più che altro perché era la macchina di mia mamma, quindi al di la del gesto che non è giustificabile, aveva un valore affettivo. Queste cose non devono accadere cosi di frequente e non è proprio normale che non ci siano telecamere, indipendentemente da un furto. I carabinieri ci hanno detto che la nostra è la quinta macchina rubata in 15 giorni”.