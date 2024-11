Roccadaspide: incidente tra un’auto e un furgoncino a Fonte

Pochi minuti fa, a Roccadaspide, sul rettilineo della frazione di Fonte, di preciso sulla Strada Statale 166 degli Alburni, si è verificato un incidente tra un furgoncino e un’automobile.

La ricostruzione

Dalle primissime ricostruzioni sembrerebbe che, per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria, avrebbe tamponato il furgoncino. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha soccorso i due conducenti che, per fortuna, non avrebbero riportato ferite gravi in seguito all’impatto. A quanto pare il conducente del furgone potrebbe aver subito delle contratture al collo, ma gli interventi e i controlli del caso sono ancora in corso.

I precedenti

Non è il primo incidente che si verifica sulla SS 166 degli Alburni, una strada su cui le forze dell’ordine continuano a raccomandare la massima prudenza viste le tante stradine di sbocco sull’arteria da cui si immettono continuamente veicoli e mezzi di ogni tipo. Sulla stessa strada, nei mesi scorsi, ben tre incidenti sono stati causati anche dall’ attraversamento improvviso di cinghiali probabilmente sopraggiunti dai campi adiacenti o dalla montagna che sovrasta la zona.