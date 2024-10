Roccadaspide, finisce fuori strada e abbatte segnaletica: automobilista in ospedale

Finisce fuori strada, sale sull’isola spartitraffico e abbatte la segnaletica: brutta avventura per un automobilista, oggi pomeriggio a Roccadaspide.

La dinamica

Il conducente stava percorrendo, a bordo della sua Ford, la Strada Statale 166 degli Alburni ed era giunto all’incrocio che porta al centro di Roccadaspide, sito proprio a poca distanza dall’ingresso all’area urbana della città, e alla variante che passa dinanzi al distributore di carburanti. Per cause in corso di accertamento ha centrato in pieno l’isola e ha abbattuto tutta la segnaletica presente.

Gli interventi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide in servizio con l’assistente capo, Elvira D’Angelo e l’agente, Antonio Di Filippo. L’automobilista è stato trasportato presso il vicino ospedale di Roccadaspide per le ferite riportate e per ricevere gli accertamenti e le cure del caso.