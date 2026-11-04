Roccadaspide, il Marrone protagonista con Coldiretti: 70 bambini a lezione di biodiversità

L’educazione ambientale e la tutela della biodiversità ripartono dalle scuole del territorio cilentano. L’azienda agricola “Fariello Angela” di Roccadaspide ha ospitato una nuova tappa del progetto “Dalle Radici al Piatto”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Salerno mirata a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’agricoltura sostenibile e delle produzioni tipiche locali.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di settanta bambini dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide, divisi in cinque classi. Attraverso un percorso didattico teorico e pratico a diretto contatto con la terra, i ragazzi hanno approfondito il ciclo biologico del castagno, compreso l’importanza del ruolo dell’agricoltore come custode del paesaggio e scoperto le proprietà organolettiche del Marrone di Roccadaspide IGP, eccellenza gastronomica e risorsa centrale per l’economia locale.

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Una merenda sana per diventare ufficialmente “Custodi della Biodiversità”

Durante l’esperienza sul campo, gli studenti hanno preso parte alla raccolta delle castagne, portando a casa i frutti del proprio lavoro, e hanno ricevuto un attestato ufficiale di “Custodi di biodiversità”.

A sottolineare il valore formativo ed educativo del momento della merenda è stato il presidente di Coldiretti Salerno, Ettore Bellelli:

“Abbiamo reso l’esperienza di questi ragazzi ancora più golosa offrendo loro una merenda sana a base di confettura di castagne e miele. In questo modo hanno potuto assaggiare con semplicità e genuinità i frutti del lavoro contadino, restando al tempo stesso al riparo dalle tentazioni delle merendine ultraprocessate”.

Il percorso didattico continuerà ora all’interno delle aule scolastiche: le classi lavoreranno alla produzione di elaborati tematici dedicati a quanto appreso durante la giornata. I lavori verranno poi presentati ufficialmente in occasione della prossima Giornata del Ringraziamento zonale.

I prossimi appuntamenti: l’incontro con l’Istituto Alberghiero e le ricette tradizionali

Il programma di Coldiretti Salerno prevede una serie di appuntamenti coordinati per rafforzare il legame tra filiera agricola e formazione scolastica. Il prossimo incontro è fissato per il 12 novembre, data in cui il progetto “Dalle Radici al Piatto” vedrà il coinvolgimento diretto dell’Istituto Alberghiero.

Agli studenti della scuola alberghiera verrà affidata la preparazione dello scazzatiello castellese, la tipica ricetta a base di cavatelli e castagne che rappresenta la sintesi tra la tradizione della pasta fresca locale e il prodotto simbolo del comprensorio.

All’evento inaugurale tenutosi presso l’azienda agricola hanno preso parte diversi rappresentanti delle istituzioni religiose e dell’organizzazione agricola locale: Don Gianluca, parroco di Roccadaspide; Roberto D’Angelo, segretario di zona Coldiretti; Teresa Pepe, referente dell’ufficio Coldiretti di Roccadaspide; Sofia Bellizio, presidente di zona di Coldiretti Salerno; e Chiara Marino, responsabile Donne Coldiretti Salerno.