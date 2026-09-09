Castel San Lorenzo, al via la XIV Festa dello Scazzatiello Castellese

Tutto pronto a Castel San Lorenzo per la XIV edizione de “Lo Scazzatiello Castellese”. Dal 10 al 13 settembre il centro urbano della cittadina salernitana accoglierà visitatori e appassionati di enogastronomia per celebrare uno dei simboli della cucina locale: lo scazzatiello, pasta fresca lavorata a mano e preparata esclusivamente con ingredienti a chilometro zero.

I sapori della tradizione e i prodotti PAT in menù

La specialità protagonista della festa, inserita a pieno titolo nel Registro dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Campania, verrà proposta nelle sue ricette più classiche: al ragù di castrato, al sugo semplice oppure abbinata a salsiccia e funghi porcini.

L’offerta gastronomica dell’evento valorizzerà l’intero patrimonio culinario del territorio. Tra le proposte figurano infatti altre eccellenze riconosciute tra i PAT campani, come il tipico Marzafegato e il Curieddo, accompagnati dal celebre vino locale e da un menù ideato per esaltare le tipicità castellesi.

Il cambio location: l’evento si sposta nel centro urbano

L’edizione di quest’anno presenta un’importante novità logistica declinata per migliorare l’esperienza dei visitatori.

«Dal 10 al 13 settembre il centro del paese si vestirà a festa – ha dichiarato Gianfranco Miano, presidente della Pro Loco di Castel San Lorenzo, ente promotore dell’iniziativa –. Abbiamo scelto di trasferire la manifestazione nel centro urbano per consentire a tutti di partecipare più agevolmente, migliorando la logistica e coinvolgendo il cuore attivo del paese, ricco di attività commerciali, facilmente accessibile e dotato di tutti i servizi necessari».

Il programma: show cooking, musica popolare e spettacoli

Oltre alle degustazioni, il programma della manifestazione prevede un ricco calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento:Mercoledì 10 settembre:

Apertura affidata allo show cooking dello chef Massimiliano Costa (“I Fornelli di Max”), seguito dal concerto di musica popolare degli Skené.

Giovedì 11 settembre: Spazio al laboratorio di pizzica a cura di Mariagrazia Lettieri, allo spettacolo “Vento dell’Est” promosso dall’Associazione Cordace e a una serata di musica popolare.

Venerdì 12 settembre: Serata danzante in piazza con l’animazione di Tonino Battagliese e “I Cugini del Liscio”.

Sabato 13 settembre: Chiusura dell’evento con i suoni popolari de “I Val Calore” e la comicità dei Radio Rocket, direttamente dal cast di “Made in Sud”.

L’appuntamento da domani a domenica offre così un’occasione per riscoprire il borgo attraverso un conubio di tradizione enogastronomia, spettacolo e valorizzazione territoriale.