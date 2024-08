Roccadaspide: grande successo per la prima serata del “Festival dell’Aspide” | VIDEO

Taglio del nastro per il Festival dell’Aspide 2024. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sui grandi palchi dell’evento in sole tre serate. Tutti i concerti sono gratuiti e l’11 sera si chiuderà in bellezza con il gran concerto di BigMama.

L’evento organizzato dal Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si avvale della collaborazione dell’associazione “Eventi dell’Aspide”, presieduta da Massimo Sabetta.

Percorso enogastronomico con circa trenta taverne che proporranno piatti preparati con gli ingredienti della Dieta Mediterranea, artisti di strada lungo tutto il percorso, atmosfere da sogno, area camping gratuita, esposizione di artigianato locale, servizio navetta gratuito e, ovviamente, decine e decine di concerti gratuiti, ci sarà tutto questo e tanto altro al “Festival dell’Aspide”.

Come ogni edizione dell’evento, anche quest’anno è stata proposta una tematica culturale e sociale che ha rappresentato il filo conduttore per tutta l’organizzazione e anche per la scelta degli artisti: “Invisibili”, questa la tematica dell’edizione 2024 del “Festival dell’Aspide”, un invito ad esplorare, a scoprire, rivelare e rendere visibile l’invisibile, fatto di persone, luoghi e molto altro.

Questa sera il Festival dell’Aspide continua con altri artisti e i due grandi concerti di Mirkoeilcane e Motta e la serata conclusiva di domani vedrà protagoniste Etta e BigMama con il suo grande spettacolo.