Questa mattina, ospiti della rassegna stampa di InfoCilento Michele Lettieri, direttore artistico del Festival dell’Aspide e Massimo Sabetta, presidente dell’associazione “Eventi dell’Aspide” hanno annunciato, in anteprima assoluta per InfoCilento, i nomi degli artisti che si esibiranno in concerto gratuito dal 9 all’11 agosto a Roccadaspide.