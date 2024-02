Roccadaspide: gli studenti dell’Istituto Comprensivo incontrano Francesco Minella, campione di basket in carrozzina

“Un canestro da 3. Lo sport oltre ogni barriera” è stato intitolato così l’evento promosso dall’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, diretto da Rita Brenca, che si è tenuto il 16 febbraio e che proseguirà oggi, 19 febbraio e 23 febbraio. Il progetto ha permesso a circa duecentoventi alunni della scuola di Roccadaspide e di Roscigno di incontrare Francesco Minella, componente della Nazionale di Pallacanestro in Carrozzina reduce dai Campionati Mondiali di Dubai, originario della frazione di Fonte.

Il percorso di Minella

Minella, classe 1983, ha preso parte ai Campionati del Mondo con la squadra di serie A, Amicacci Abruzzo. La sua forza e la sua energia positiva gli hanno permesso di non mollare mai davanti alle difficoltà della vita e di continuare a praticare sport anche in seguito all’incidente stradale che lo ha costretto, giovanissimo, all’utilizzo di una sedia a rotelle.

L’incontro con gli studenti

Durante il primo incontro, tenutosi venerdì mattina, l’atleta ha risposto alle tante domande degli studenti a cui ha portato la sua testimonianza positiva. Durante le prossime due giornate in compagnia dell’atleta gli studenti avranno l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di basket e di sperimentare il basket in carrozzina provando a seguire le regole dello sport paraolimpico.

“Nessuno più del nostro campione puó testimoniare come la determinazione, la resilienza e il lavoro di squadra facciano la differenza nello sport e nella vita” hanno fatto sapere dall’Istituto.

“Io e la collega del Dipartimento di Inclusione, Stefania Pipi abbiamo appreso dei successi di Francesco, che è una persona straordinaria, dalla stampa e ci siamo subito attivati per invitarlo e presentarlo alla nostra comunità scolastica che lo accolto entusiasta” ha affermato il professore Antonio Valletta, docente di sostegno e referente per l’inclusione.

“Incontrare i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, che anche io ho frequentato, è stata un’emozione intensa, ai ragazzi ho voluto dire che non bisogna mai fermarsi a causa delle difficoltà della vita, ma andare avanti anche quando tutto sembra difficile. Le difficoltà sono normali, capitano a tutti, quello che non deve essere accettato come normale è arrendersi” ha affermato emozionato Minella.