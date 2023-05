Un talento cilentano nella Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina: Francesco Minella giocherà ai Campionati del Mondo a Dubai

Nella Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina, che prenderà parte ai prossimi Campionati del Mondo, giocherà anche un talento cilentano: Francesco Minella, classe 1983, in forza nella squadra di serie A, Amicacci Abruzzo.

Le sue radici affondano a Roccadaspide

Per anni ha vissuto in località Fonte, per poi spostarsi nella cittadina abruzzese dove è rientrato a far parte del team Deco Metalferro Amicacci Abruzzo.

Per Minella, noto anche per il suo carattere forte, socievole ed allegro, dal comune cilentano, in cui è benvoluto e conosciuto e in cui risiede parte della sua famiglia, sono arrivati a centinaia i messaggi di congratulazioni per l’importante traguardo sportivo raggiunto.

La squadra

La squadra della Nazionale è stata presentata, qualche giorno fa, presso la Sala Conferenze del Comitato Italiano Paralimpico di Roma. I Campionati del Mondo si terranno a Dubai dal 9 al 20 giugno.

Ad essere convocato anche un altro componente della squadra in cui gioca Minella, ossia Matteo Cavagnini.

“Il basket in carrozzina è una di quelle discipline che regala forti emozioni, ed è tra le più spettacolari nel mondo paralimpico” ha spiegato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

La Nazionale di basket in carrozzina comincerà oggi il proprio lavoro di preparazione presso il CPO di Tirrenia, per ritirarsi a Cassino dal 28 maggio e partire per Dubai il 5 giugno.

Le parole di Minella

“Poche volte la vita ti regala emozioni così grandi, molti sono stati i momenti in cui questo sogno sembrava irraggiungibile, per fortuna non si è mai spenta la scintilla che mi fa amare questo sport, questo fantastico mondo, e che mi ha spinto per anni, giorno per giorno, a migliorare. E’ arrivata l’ora per me di dare tutto quello che ho! Forza Italia” con queste parole, Minella ha commentato la convocazione ringraziando tutta la sua famiglia, la sua compagna, il club e la federazione per il sostegno ricevuto nel corso del tempo.