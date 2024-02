Roccadaspide, emessa ordinanza per un Carnevale sicuro

Roccadaspide si prepara al Carnevale 2024 e per garantire a tutti una festa sicura, il sindaco Gabriele Iuliano, ha emesso un’apposita ordinanza valida da domenica 11 febbraio a martedì 13 febbraio.

Le regole

Nei tre giorni di festa, che coinvolgeranno sia il capoluogo che le aree rurali, nel tragitto delle sfilate delle maschere e dei carri allegorici e in tutte le aree di svolgimento delle manifestazioni, sarà assolutamente vietato vendere e somministrare, anche attraverso i distributori automatici, bevande in contenitori di vetro o di altro materiale che rompendosi possa costituire un pericolo.

I contenitori di vetro non potranno essere introdotti nelle aree della manifestazione nemmeno da fuori e per garantire la sicurezza e preservare l’incolumità delle persone, ma anche per non arrecare danni all’ambiente, sarà disciplinata anche la vendita e l’utilizzo di bombolette spray.

Multe per i trasgressori

I trasgressori saranno puniti con delle sanzioni amministrative che saranno emesse anche nei confronti di chi abbandonerà nei luoghi pubblici contenitori vuoti di alimenti o bevande e qualsiasi rifiuto in generale.

L’ordinanza è stata già trasmessa al comando della Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia dello Stato presenti nel Comune.