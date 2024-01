Anche Roccadaspide si prepara a festeggiare il Carnevale 2024 | VIDEO

Nella città della Valle della Calore sono tutti a lavoro per l’allestimento e la preparazione dei carri allegorici.

Roccadaspide le sue frazioni vantano una lunghissima tradizione legata ai festeggiamenti di Carnevale, abbiamo sbirciato nei luoghi in cui i carristi dell’associazione “Uniti per Massano” e i giovanissimi dell’associazione “Carretiello in evoluzione” stanno preparando i carri in vista della grande sfilata

di domenica 11 febbraio che attraverserà tutte le aree rurali e arriverà presso il capoluogo per la grande festa.