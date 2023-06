Roccadaspide. Domani l’inaugurazione del nuovo Parco Giochi

C’è grande attesa a Roccadaspide per la riapertura del Parco Giochi di Parco della Concordia. Domani, 17 giugno, alle ore 18:00, si terrà la cerimonia inaugurale a cui, l’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare. L’area, pensata per favorire la socializzazione e regalare dei momenti di divertimento ai più piccoli, è stata sottoposta a lavori di riammodernamento e ripristino in seguito ad alcuni atti vandalici che l’avevano fortemente danneggiata e resa inaccessibile.

Attiva anche la videosorveglianza

Per evitare che fenomeni di questo tipo possano ripetersi, presso il Parco Giochi, è stata anche incrementata la videosorveglianza.

L’area è stata dotata, inoltre, di una tabella informativa con le regole di comportamento per usufruirne e, sulla stessa tabella, per ragioni di sicurezza, sono stati affissi, in maniera chiara e visibile, i numeri della Polizia Municipale e di tutti gli altri servizi di soccorso.

Un parco inclusivo

Il nuovo Parco Giochi di Parco della Concordia è pienamente inclusivo anche grazie all’installazione di una giostra dotata di tutte le caratteristiche per garantire la massima fruibilità ai bambini diversamente abili.

La riapertura del parco giochi giunge nei giorni immediatamente successivi alla fine dell’anno scolastico e offrirà ai bambini, che ora hanno più tempo a disposizione, un luogo sicuro, colorato e dotato di tante giostre e panchine per i momenti di relax, in cui ritrovarsi.