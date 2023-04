Cilento, i parchi giochi diventano inclusivi: saranno accessibili anche a bimbi con difficoltà motorie

Ad Altavilla Silentina e a Roccadaspide il parco giochi per bambini diventa davvero inclusivo. L’installazione di giostrine con pedane di accesso anche per i bambini con difficoltà motorie e che hanno bisogno di sedie a rotelle, permetterà davvero a tutti di potersi divertire all’interno dei parchetti per bambini dei due comuni.

“A dicembre l’amministrazione comunale ha deciso di acquistare e di installare delle giostrine inclusive nei parchi giochi di Cerrelli, Altavilla capoluogo e Scalareta. Il parco giochi di Borgo Carillia, invece, già disponeva di una giostra inclusiva.

A Cerrelli si è scelto di installare più giochi inclusivi perché da questa frazione è nata la richiesta di tale servizio” hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale di Altavilla Silentina retta dal sindaco, Franco Cembalo.

La giostrina inclusiva a Roccadaspide

A Roccadaspide, dove la giostrina è stata installata presso lo spazio giochi di Parco della Concordia, il più frequentato del territorio, è stata espressa grande soddisfazione da parte dei cittadini per l’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione guidata da Gabriele Iuliano.

Ora tutti i bambini, senza distinzione alcuna, potranno giocare insieme e condividere gli spazi pubblici a loro dedicati.