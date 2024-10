Roccadaspide digitalizza i servizi scolastici: tutto online con Telemoney

Il Comune di Roccadaspide si adegua all’innovazione e semplifica le procedure per le famiglie con figli in età scolare. A partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025, infatti, le richieste per il servizio di trasporto scolastico e per la mensa scolastica dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale, attraverso la piattaforma “Telemoney“.

Addio alla burocrazia cartacea

Con questa nuova modalità, l’Amministrazione comunale intende dematerializzare completamente le pratiche amministrative, rendendo più semplici e veloci le procedure per i cittadini. La piattaforma “Telemoney” consentirà di gestire in modo intuitivo e sicuro tutte le fasi della richiesta, dalla presentazione della domanda al pagamento del servizio.

Come funziona

Per accedere al servizio, è sufficiente disporre di SPID o CIE e collegarsi al link dedicato: https://vvvvvv.telemoneyxioud/comune-roccadaspide. Qui sarà possibile compilare la domanda online, allegando la documentazione necessaria (certificato medico per disabilità o allergie) e procedere al pagamento.

Una volta completata l’iscrizione, sarà possibile scaricare l’app “Telemoney” sul proprio smartphone per gestire comodamente il servizio e effettuare i pagamenti mensili in modo automatico.

Per assistere i cittadini in questa nuova modalità, il Comune ha attivato un centralino dedicato, raggiungibile al numero 082511806043, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.