Roccadaspide, controlli sulla SS166 degli Alburni: sequestri, patenti ritirate e sanzioni

Nelle ultime settimane la Polizia Municipale di Roccadaspide ha intensificato i controlli lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, un’arteria particolarmente trafficata sulla quale, negli ultimi anni, si sono verificati numerosi sinistri stradali, alcuni dei quali con conseguenze gravissime e drammatiche. L’attività di monitoraggio e prevenzione ha già consentito di accertare diverse violazioni al Codice della Strada.

I risultati dei controlli: sequestri e patenti ritirate

In particolare, sono stati eseguiti, in pochissimi giorni, cinque sequestri amministrativi di veicoli risultati privi della prescritta copertura assicurativa.

Nel corso dei controlli è stato inoltre individuato un conducente sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro e il fermo del veicolo.

Gli agenti hanno proceduto anche al ritiro di diverse patenti di guida a seguito di sorpassi particolarmente pericolosi, condotte che mettono seriamente a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Tra le infrazioni più gravi accertate figura inoltre il mancato rispetto, da parte di un conducente, di un alt intimato dagli agenti della Polizia Municipale, comportamento che ha rappresentato una grave violazione delle norme e un serio pericolo per la sicurezza pubblica.

Alcoltest e guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo è stato avviato anche l’utilizzo dell’etilometro per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Proprio grazie a tali accertamenti, a seguito di un incidente stradale, è stato riscontrato un caso di guida in stato di ebbrezza. Per il conducente sono scattati la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sospensione della patente di guida.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, e il Comando di Polizia Municipale ribadiscono che l’obiettivo di queste attività non è esclusivamente sanzionatorio, ma soprattutto preventivo: garantire maggiore sicurezza sulle strade, tutelare gli utenti e contrastare comportamenti irresponsabili che troppo spesso sono all’origine di incidenti e tragedie.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai tratti maggiormente interessati dal traffico veicolare e alle condotte che rappresentano un concreto pericolo per la collettività.

Il piano dell’Amministrazione per la SS166 degli Alburni

Il Consigliere Comunale, Franco D’Angelo, Delegato alla Pubblica Sicurezza, sta seguendo con costanza, in sinergia con tutta l’Amministrazione comunale e con gli uffici competenti, la situazione del tratto viario, tra i più importanti e delicati del territorio.

“Sono state avviate delle azioni concrete per il miglioramento dei punti maggiormente critici della SS166 ed è già stato predisposto il progetto esecutivo per un primo intervento che prevede l’arretramento del muro situato nei pressi dell’Ufficio Postale di Fonte, luogo di un drammatico incidente stradale. Per l’avvio dell’opera si è ora in attesa del parere da parte dell’ANAS, ente che ha piena competenza sull’arteria.

Parallelamente, si sta portando avanti un confronto con tutti gli organi l competenti per individuare ulteriori soluzioni capaci di incrementare i livelli di sicurezza lungo l’intero tratto viario. Tra le richieste avanzate figura anche l’estensione del tratto urbano, così da consentire una maggiore competenza della zona all’ente comunale in modo che quest’ultimo possa avere più autonomia per predisporre ulteriori regole e mettere in campo ogni utile azione di gestione della della viabilità a tutela di automobilisti, pedoni e residenti.

Si lavora anche per regolamentare tutti gli accessi alla SS166. Di recente sono arrivate le nuove disposizioni Ministeriali e ogni iniziativa sull’arteria dovrà aderire a tali indicazioni, ora al vaglio degli organi competenti.

L’attenzione dell’Amministrazione resta massima e l’impegno è quello di proseguire con determinazione ogni progetto utile a rendere tutte le strade, in particolare la SS166 degli Alburni, più safe per tutti” ha fatto sapere D’Angelo tracciando il punto della situazione.