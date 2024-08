Roccadaspide: conto alla rovescia per il “Festival dell’Aspide”, uno degli eventi più attesi dell’estate

Manca pochissimo ad uno degli eventi più attesi dell’estate cilentana: il “Festival dell’Aspide” che si terrà dal 9 all’11 agosto a Roccadaspide. L’evento organizzato dal Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si avvale della collaborazione dell’associazione “Eventi dell’Aspide”, presieduta da Massimo Sabetta.

Percorso enogastronomico con circa trenta taverne che proporranno piatti preparati con gli ingredienti della Dieta Mediterranea, artisti di strada lungo tutto il percorso, atmosfere da sogno, area camping gratuita, esposizione di artigianato locale, servizio navetta gratuito e, ovviamente, decine e decine di concerti gratuiti, ci sarà tutto questo e tanto altro al “Festival dell’Aspide”.

Grazie all’eccellente direzione artistica di Michele Lettieri, in collaborazione con Gianluca Sarraino, anche quest’anno l’offerta musicale sarà vastissima.

Il programma

Il 9 agosto il “Festival dell’Aspide” si aprirà con i concerti degli artisti Ste, Jelecrois e Dadà. Due i palchi principali su cui si terranno i concerti: uno in Piazza Madonnina e l’altro in Piazza XX Settembre. Il 10 agosto, invece, sarà la volta di altri grandi artisti: Mirkoeilcane e Motta e la serata conclusiva si chiuderà con il concerto di Ettà e il grande spettacolo di BigMama.

Tutti i concerti saranno gratuiti e nelle tre sere si esibiranno anche Moonari, ‘O Vico, la Compagnia Daltrocanto, i Sibbenga Sunamo, Gli Stragatti, gli artisti del Teatro La Ribalta, i Black Cotton Blues Band, Boomerang Orchestra, Senegal Band, la Banda del Bukò, La balalaika, Esperanto Gipsy Band, i Valcalore, Bukowski Wine Club e tanti altri.

L’8 agosto, a Roccadaspide, si terrà l’evento “Aspettando il Festival dell’Aspide” dedicato anche ai bambini: alle ore 21:00, in piazza XX settembre, andrà in scena una rappresentazione teatrale a cura del Teatro “La Ribalta” dal titolo “Il Paese di tutti i colori”.

Le info utili

A seguire ci saranno ulteriori momenti di grande spettacolo grazie alla scuola di danza Giselle di Roccadaspide, diretta da Angela De Rosa e alla sfilata di moda della stilista Carmen Urti che presenterà la capsule collection “Rarecate, storia di un’identità”. La serata terminerà con il djset. Durante le serate del “Festival dell’Aspide” nel centro cittadino, saranno disponibili parcheggi gratuiti riservati alle persone diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza che avranno la possibilità di assistere ai grandi concerti di Piazza Madonnina in uno spazio a loro dedicato, sito a poca distanza dal palco. Al fine di garantire la migliore gestione dei servizi offerti gli interessati potranno far pervenire espressa richiesta scrivendo un’e-mail all’indirizzo info@festivaldellaspide2024.it .

Come ogni edizione dell’evento, anche quest’anno è stata proposta una tematica culturale e sociale che ha rappresentato il filo conduttore per tutta l’organizzazione e anche per la scelta degli artisti: “Invisibili”, questa la tematica dell’edizione 2024 del “Festival dell’Aspide”, un invito ad esplorare, a scoprire, rivelare e rendere visibile l’invisibile, fatto di persone, luoghi e molto altro. Un “Festival dell’Aspide” ricchissimo, dunque, e pronto ad accogliere tutti a Roccadaspide dal 9 all’11 agosto.