Rocca Cilento: conclusa la seconda edizione di OlivitalyMed con numeri da record. Le interviste

Si è conclusa lunedì 28 aprile, nella suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento, la seconda edizione di OlivitalyMed, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva e ai sapori del Mediterranei.

La rassegna

Dal 26 al 28 aprile, oltre 70 aziende italiane e internazionali hanno preso parte alla manifestazione, incontrando buyers provenienti da ogni parte del mondo. Un’occasione unica per promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, con l’olio evo del Cilento protagonista assoluto. Ideata dall’architetto Stefano Sgueglia, l’iniziativa ha proposto un ricco programma che ha spaziato dalla fiera espositiva a convegni, masterclass, degustazioni e momenti di approfondimento su temi legati alla cultura, alla salute e al turismo.

Le dichiarazioni

Tra gli ospiti d’eccezione, il Maestro e Direttore d’Orchestra Beppe Vessicchio. «Non c’è luogo più adatto per una rassegna come questa. Il Cilento è simbolo di longevità, dieta mediterranea, pace. In un momento storico così delicato, l’ulivo diventa anche un messaggio universale di speranza».

«Siamo molto felici – ha dichiarato Tonio Sgueglia, proprietario del Castello – abbiamo triplicato le presenze rispetto alla prima edizione e raddoppiato il numero dei buyers. I produttori sono entusiasti e il flusso turistico è stato notevole: l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio è stato centrato».

Un successo confermato anche da Pina Martone, proprietaria del Castello e moglie di Stefano Sgueglia: «Abbiamo voluto concludere con i giovani, perché riteniamo fondamentale educare sin da piccoli alla dieta mediterranea e all’uso di cibi salutari. Il bilancio è più che positivo e siamo già al lavoro per la terza edizione».

Soddisfatto anche il sindaco di Lustra, Luigi Guerra: «Tre giorni all’insegna del buon gusto, con l’olio come prodotto simbolo. Molti visitatori hanno scoperto per la prima volta questo luogo meraviglioso».

OlivitalyMed si conferma dunque come un appuntamento chiave per il Cilento, capace di unire promozione territoriale, cultura e sana alimentazione in un format vincente.