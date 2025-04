OlivitalyMed a Rocca Cilento, Tommaso Pellegrino: “L’olio è il campione della Dieta Mediterranea”

Oltre 75 aziende provenienti da tutta Italia hanno animato OlivitalyMed, la rassegna interamente dedicata all’olio extravergine di oliva di eccellenza, in corso in questi giorni nella splendida cornice del Castello di Rocca Cilento, nel Comune di Lustra, cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La rassegna

L’evento, ideato dalla famiglia Sgueglia, proprietaria del maniero, ha saputo trasformare il castello medievale in un autentico palcoscenico di cultura gastronomica, attirando appassionati, esperti del settore e curiosi desiderosi di scoprire i segreti di uno dei simboli più preziosi della Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO proprio in queste terre.

Tommaso Pellegrino, consigliere regionale: “L’olio, campione della Dieta Mediterranea”

Non solo esposizioni e degustazioni: OlivitalyMed ha proposto un ricco calendario di convegni e workshop che hanno visto la partecipazione di numerose autorità locali e regionali. Tra queste, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che, durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’olivicoltura cilentana: “Il Cilento è una terra vocata alla produzione di olio extravergine di oliva di eccellenza, grazie a un terreno unico e a una biodiversità olivicola straordinaria.

OlivitalyMed rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare questo patrimonio e promuovere il nostro territorio a livello nazionale e internazionale”. Pellegrino ha inoltre annunciato la volontà di replicare l’iniziativa nel Vallo di Diano, riconoscendo l’importanza di manifestazioni come questa come “vetrina” per il territorio e occasione di rilancio per i produttori locali: “L’olio è il campione della dieta mediterranea. Dobbiamo dare spazio e lustro ai nostri produttori”.

OlivitalyMed si conferma così non solo una celebrazione della qualità, ma anche un progetto di promozione territoriale e culturale, capace di raccontare, attraverso l’olio, la storia, la tradizione e l’identità di un intero territorio.