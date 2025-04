Rocca Cilento, al via la seconda edizione di OlivitalyMed: questa mattina il taglio del nastro

È stata inaugurata questa mattina, nella splendida cornice del Castello di Rocca Cilento, la seconda edizione di OlivitalyMed, la rassegna internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva e ai sapori mediterranei.

L’inaugurazione

Fino al 28 aprile oltre 70 aziende italiane e internazionali incontreranno buyers provenienti da tutto il mondo, in un evento che, dopo il successo della prima edizione, punta a diventare un appuntamento di riferimento per il settore agroalimentare. All’inaugurazione hanno preso parte il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Toni Lucibello, il sindaco di Lustra Luigi Guerra, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, e naturalmente la famiglia Sgueglia, promotrice della manifestazione e proprietaria del Castello.

La rassegna

Ideato dall’architetto Stefano Sgueglia, OlivitalyMed propone, accanto all’area espositiva, un fitto calendario di convegni, seminari, masterclass e degustazioni, con la partecipazione di istituzioni, esperti del settore, associazioni di categoria e media. “Valorizzare l’extravergine, promuovendo le produzioni e i territori, è il nostro obiettivo”, spiegano gli organizzatori. L’assessore Caputo ha tenuto a sottolineare quanto sia importante per la Regione Campania, investire nella promozione delle eccellenze campane.

L’importanza dell’olio extravergine

“L’olio extravergine rappresenta un patrimonio che deve essere raccontato, protetto e conosciuto a livello internazionale”, ha dichiarato. Grande la rappresentanza delle aziende campane, dall’Irpinia al Sannio, dal Casertano alla costa cilentana, senza dimenticare le eccellenze olivicole nazionali dalla Liguria alla Sicilia.

La partecipazione di realtà internazionali

Non manca il respiro internazionale, con la partecipazione delle comunità della Dieta Mediterranea di Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo e Marocco, oltre alle presenze istituzionali di Basilicata e Calabria. “Tutto nasce da una visione di mio marito”, ricorda con emozione la famiglia Sgueglia.

“Coltivare un turismo esperienziale legato all’olio e ai valori della Dieta Mediterranea era il nostro sogno. Vedere il Castello animato da tante aziende e ospiti da tutto il mondo è per noi una grande soddisfazione.” OlivitalyMed si conferma così non solo come fiera di settore, ma come piattaforma culturale e commerciale che unisce eccellenze agroalimentari, innovazione e tradizione, nel cuore di uno dei territori simbolo della Dieta Mediterranea.