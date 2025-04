Rocca Cilento, conto alla rovescia per OlivitalyMed: domani il taglio del nastro | VIDEO

Dal 26 al 28 aprile torna OlivitalyMed, la rassegna internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva e ai sapori mediterranei. Oltre 70 aziende italiane e internazionali incontreranno buyers da tutto il mondo nella suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento, a Lustra, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento.

Ecco la seconda edizione

Ideata dall’architetto Stefano Sgueglia, l’iniziativa – giunta alla sua seconda edizione – propone un ricco programma tra fiera, convegni, masterclass, degustazioni e momenti di approfondimento su cultura, salute e turismo legati all’olio evo. Tra gli ospiti: il Maestro Peppe Vessicchio e Marco Oreggia, curatore della guida Flos Olei. Forte la presenza delle eccellenze campane e delle regioni olivicole italiane, affiancate da delegazioni estere di Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo e Marocco. Spazio anche alla ristorazione con focus sulla pizza, in collaborazione con l’AVPN, e un brunch domenicale dedicato all’olio in tutte le sue declinazioni, dal primo piatto al gelato.

Promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con il supporto di enti locali e associazioni di categoria, l’evento si conferma una vetrina internazionale dell’olio di qualità e un appuntamento da non perdere per operatori e appassionati.

Il programma

Nel corso della tre giorni, il pubblico avrà la possibilità di immergersi nel ricco e variegato mondo dell’extravergine attraverso incontri che spazieranno dall’aspetto sensoriale dell’Olio Evo, a quello scientifico e salutistico, senza tralasciare l’aspetto paesaggistico e culturale che porta con sé il fenomeno dell’oleoturismo, al centro del convegno di apertura sabato 26. Nutrito il parterre di esperti e testimonial come il Maestro Peppe Vessicchio e Marco Oreggia. Inoltre, nella giornata di lunedì 28, un interessante focus, dedicato al mondo della ristorazione, sul mondo della pizza, realizzato in collaborazione con AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana e un approfondimento sulla Carta degli Olii.

Come lo scorso anno non mancheranno le masterclass: dagli oli cilentani a quelli calabresi, passando per degustazioni di cucina di mare coni oli e sapori della dieta mediterranea.

Imperdibile il brunch “Oil Loc” – con protagonista naturalmente l’olio – che dalle ore 12 di domenica 27 animerà la scenografica cornice del Rivellino del Castello di Rocca Cilento. Dai primi piatti, ai panini e alla pizza, fino al gelato e ai cocktail, l’olio sarà interpretato da partner d’eccezione, eccellenze della gastronomia campana.