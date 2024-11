Riutilizzo di beni confiscati: il progetto del comune di Battipaglia si posiziona al terzo posto

Su 19 comuni partecipanti la proposta della Città di Battipaglia si è posizionata al terzo posto, con un importo lordo finanziato di € 296.942,63. Si tratta del progetto di riutilizzo di beni confiscati reso noto con Decreto Dirigenziale Regione Campania N.37 del 15/11/2024 e in via di pubblicazione.

Il progetto

Approvata la graduatoria delle istanze presentate dai Comuni campani a valere sull’Avviso Pubblico (L. R. n. 7/2012) per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e supporto alla gestione – Programma annuale 2023, il progetto presentato dal Comune di Battipaglia prevede la valorizzazione del bene confiscato in via definitiva sito alla Via Marconi, quartiere Taverna, con una ri-funzionalizzazione dello stesso volta alla realizzazione di un centro polivalente dove sviluppare una serie di attività.

Accoglienza e decodifica del bisogno sociale, di cura e tutela fisica della persona, attraverso punti di ascolto attivi; accompagnamento all’accesso ai servizi somministrati dal centro polivalente; orientamento per l’accesso alle strutture/istituzioni presenti sul territorio, nei casi di cura di patologie specifiche; presa in carico globale della persona per la definizione di percorsi diversificati ed individualizzati di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario; attivazione di una rete di supporto e di mutuo aiuto formale e informale; offerta di una risposta concreta in termini di prevenzione ad esigenze primarie, la cui soddisfazione è importante per la salute e il benessere psicofisico; accompagnamento e raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali per una progettazione integrata; promuovere un welfare inclusivo e proattivo adattato ai bisogni sociali emergenti nella comunità locale; affiancamento della dimensione sociale a quella della cura e del benessere psico-fisico della persona.

Le dichiarazioni

«Un risultato a cui tenevo tantissimo – dichiara la Sindaca Cecilia Francese – attesa la rilevanza sociale dell’iniziativa, che agisce su temi delicati che coinvolgono una grande fetta di cittadini meno fortunati. I ringraziamenti agli uffici comunali e alle associazioni tutte del terzo settore che hanno contribuito a costruire la proposta della Città di Battipaglia».

La Struttura, a valle di consultazione e co-progettazione con il Terzo Settore, dopo procedura ad evidenza pubblica, è stata già concessa in favore dell’ “Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV”, realtà viva e concreta del Terzo Settore cittadino, che opera nel campo della prevenzione e dell’aiuto solidale alle famiglie dei pazienti da molti anni.