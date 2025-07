Ristori alluvione: ad Agropoli arrivano i pagamenti attesi da trenta mesi

Dopo un’attesa di circa trenta mesi, le piccole e medie imprese (PMI) di Agropoli colpite dall’alluvione del 19 e 22 novembre 2022 hanno finalmente ricevuto i tanto attesi ristori. La notizia segna la conclusione di un lungo processo burocratico e amministrativo, che ha visto il Comune di Agropoli distinguersi come il primo a completare le procedure di liquidazione.

Il percorso verso la liquidazione

Il percorso che ha portato alla liquidazione dei fondi è stato delineato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 601 del 25 ottobre 2023. Tale provvedimento ha programmato le risorse destinate a risarcire le imprese che hanno dimostrato un chiaro nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi calamitosi del novembre 2022. L’attuazione degli interventi di ristoro è stata demandata alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, che ha gestito le istanze pervenute entro la data della deliberazione. Successivamente, è stata stipulata una convenzione tra gli enti coinvolti per definire le modalità di erogazione dei ristori.

Dichiarazioni del sindaco Roberto Mutalipassi

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha commentato l’avvenuta erogazione dei fondi, riconoscendo i disagi affrontati dalle imprese e la lunghezza dei tempi di attesa. “Finalmente dopo tanto lavoro da parte dell’ufficio incaricato e anche tanti adempimenti richiesti e disagi arrecati alle imprese (PMI) che hanno subìto danni dall’alluvione che due anni e mezzo fa colpì Agropoli, siamo giunti alle tanto attese liquidazioni dei ristori“, ha dichiarato il sindaco Mutalipassi. Ha inoltre sottolineato il ruolo pionieristico di Agropoli in questo processo: “Siamo stati il primo comune ad aver effettuato le liquidazioni alle imprese che hanno dovuto attendere circa 30 mesi per vedersi riconosciuto un ristoro economico dopo tanti danni subìti.” Pur ammettendo che si tratta di “Un’attesa troppo lunga, ne siamo consapevoli“, il sindaco ha espresso sollievo per il risultato raggiunto: “ci consola il fatto che almeno oggi ritrovano un po’ di sollievo.”

Un passo importante per la ripresa economica

L’erogazione di questi fondi rappresenta un importante segnale di sostegno per le attività economiche di Agropoli, consentendo alle aziende danneggiate di intraprendere un percorso di ripresa e mitigare, almeno in parte, le perdite subite. La conclusione di questo iter burocratico, seppur laboriosa, offre un barlume di speranza per il tessuto imprenditoriale locale.