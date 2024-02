“Risorse Umane”: ulteriore delega per il vicesindaco di Eboli Gianmaria Sgritta

“Attribuzione ulteriore delega all’assessore comunale dott. Gianmaria Sgritta” è scritto così, nero su bianco, in calce al decreto di nomina che porta la firma del Sindaco di Eboli, Mario Conte. L’atto, protocollato nella giornata di ieri, conferisce al dott. Sgritta già vicensindaco ed assessore al Bilancio e Finanze del Comune di Eboli, l’ulteriore delega in materia di “Risorse Umane”.

Nuova delega al vicesindaco

La notizia ha fatto il giro dei corridoi di Palazzo di Città dove tra funzionari e dipendenti è stata anche abbondantemente commentata, ma principalmente si è diffusa ed è stata chiacchierata tra gli ambienti politici, anche quelli molto vicini al Sindaco Conte.

Non è la delega a far discutere i politici locali, ma la volontà di “blindare” la poltrona del vicesindaco Sgritta e, quindi, lasciare inalterato il peso specifico di Eboli Domani, la compagine che ha bloccato per mesi, circa dieci, i lavori politici amministrativi dell’esecutivo Conte, che ha posto veti e che, ultimamente, con il passaggio di Gaeta nel gruppo che fa capo a Consalvo, ha perso di fatto componenti e numeri.

Le voci delle ultime settimane

Nell’ultima settimana si era chiacchierata l’ipotesi di un cambio di passo per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Conte. Qualcuno, che è stato poi immediatamente smentito dallo stesso Pd ma non dalla maggioranza di governo, avrebbe addirittura parlato dell’ingresso del Partito Democratico nell’esecutivo Conte, con un incarico importante per il Segretario Cittadino Dem, che avrebbe dovuto occupare proprio la poltrona di Sgritta.

Una alleanza trasversale, insomma, per sostenere una candidatura alle Europee e avviare un nuovo disegno politico per la Città.

È stato detto e il contrario di tutto in merito, ma ieri, il Sindaco di Eboli Mario Conte, ha attribuito al suo vice anche la nuova delega segno tangibile che nessuna crisi politica regna nella maggioranza di governo.

«Stiamo lavorando senza sosta, con iniziative e manifestazioni e tanto lavoro si sta facendo per la Città», è quanto afferma un consigliere di maggioranza.