Rischio incendi e danni ambientali: ad Auletta si lavora per la pulizia del territorio

Sono in corso sul territorio di Auletta importanti operazioni preventive di rischio incendio e ambientale, focalizzate principalmente nella zona di Ciceglie, nei pressi dei prefabbricati ex alloggi, costruiti in seguito al sisma del 1980. L’obiettivo di queste azioni è il taglio dell’erba, dei rovi e degli arbusti, oltre a un’opera di recupero ambientale mirata.

Recupero ambientale di aree abbandonate

L’intervento mira anche al recupero di aree ormai abbandonate, che hanno subito un degrado nel corso del tempo. Questa operazione è resa possibile grazie all’attuazione dell’Ordinanza sindacale n. 7 del 24/06/2023. L’amministrazione comunale di Auletta ha dato inizio a tali operazioni, ricevendo il supporto fondamentale dei volontari della protezione civile.

Il ruolo dei volontari della protezione civile

In particolare, gli operatori volontari dell’ente G.A.l. “Guardia agroforestale italiana ODV-ETS” con sede nazionale ad Auletta, presso il municipio, sono stati coinvolti nell’operazione fin dai primi giorni. Questi volontari si adoperano costantemente sul territorio comunale per garantire la tutela ambientale e la salvaguardia del patrimonio ambientale.

Un’azione concreta per la sicurezza e l’ambiente

L’operazione preventiva di rischio incendio e ambientale in corso ad Auletta rappresenta un importante passo verso la sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente. Grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e dei volontari della protezione civile, si lavora per prevenire potenziali incendi e promuovere il recupero di aree abbandonate, contribuendo così a preservare il patrimonio naturale della zona.