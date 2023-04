Rischio chiusura della Bussentina, oggi sopralluogo: ecco cosa è emerso

Questa mattina si è tenuto l’atteso sopralluogo da parte dei tecnici dell’Anas insieme ad esperti del territorio per valutare la fattibilità di riaprire la vecchia strada SS 517. Presenti anche il Sindaco Giampiero Nuzzo, il Vice Sindaco Gerardo Gallo e il Consigliere Comunale Ivan Nicodemo, insieme ad altri amministratori dei comuni limitrofi.

La chiusura della Bussentina e l’alternativa viaria

La Bussentina, la principale via di comunicazione che attraversa il territorio comunale, sarà chiusa per almeno due anni a causa dei lavori di ristrutturazione. La riapertura della vecchia strada SS 517 rappresenta al momento l’unica alternativa per alleviare i disagi inevitabili che saranno determinati alla circolazione stradale dalla chiusura della Bussentina, con evidenti ripercussioni su tutto il comprensorio.

Prossimi sviluppi

Si attendono aggiornamenti sulla fattibilità del percorso alternativo individuato e che al momento si intende sollecitare per una soluzione ideale alla problematica.

L’apertura della vecchia strada SS 517 potrebbe rappresentare una valida soluzione per il traffico del territorio, ma sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici prima di prendere una decisione definitiva.