Riparte la stagione velistica. Nel Golfo di Salerno si gareggia in ricordo del giovane velista Biagio Manganelli

La stagione agonistica 2023 della Classe J24 si avvicina sempre di più, e gli equipaggi del monotipo più diffuso al mondo si preparano per la nuova edizione del Circuito Nazionale J24, che prevede nove tappe organizzate da marzo a novembre nelle più belle località di tutta Italia. Il Trofeo J24 sarà assegnato al miglior Timoniere-Armatore, mentre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo andrà al primo classificato del Circuito Nazionale senza considerare gli scarti.

Il programma delle regate

La prima Regata Nazionale 2023 si svolgerà sabato 4 e domenica 5 marzo a Salerno, ed è organizzata su delega FIV dalla locale sezione della Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune di Salerno. La Flotta J24 di Agropoli e il suo Capoflotta Peppe Manganelli si sono impegnati a contribuire all’organizzazione dell’evento. La Regata Nazionale sarà valida anche come Memorial Biagio Manganelli, in memoria del giovane velista di 16 anni, grande appassionato di vela e purtroppo scomparso prematuramente in un incidente in mare.

Il Capo Flotta J24 di Agropoli Peppe Manganelli ha dichiarato: “Siamo orgogliosi e molto contenti di ospitare la tappa d’apertura della stagione agonistica 2023 dei J24 e siamo pronti ad accogliere al meglio tutti gli amici della Classe J24. Ancora una volta la LNI di Salerno e il suo presidente Fabrizio Marotta si impegnano a diffondere lo Sport della Vela a livello nazionale e in questa occasione potranno contare anche sul supporto della nostra Flotta di Agropoli formata da equipaggi con grande entusiasmo e costituita nell’aprile 2020 con l’obiettivo di avvicinare alla Vela tantissimi giovani per ricordare loro l’importanza di guardare sempre avanti, malgrado le avversità“.

Il programma della prima regata

Il programma della prima Regata Nazionale J24 prevede per sabato 4 marzo la cerimonia di apertura alle ore 10, il segnale di avviso della 1° prova di giornata alle ore 12, le altre regate a seguire e la cena a buffet riservata ai concorrenti alle ore 20:30.

Domenica, il segnale di avviso della 1° prova di giornata sarà oggetto di comunicato ufficiale ma, in mancanza di tale comunicato, varrà l’orario del sabato. Non potranno essere disputate più di tre prove al giorno ma il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza. Il percorso sarà un bastone con arrivo a poppavia della Barca Comitato.

La premiazione si svolgerà domenica al termine delle regate, e saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate. Previsti anche numerosi gadget per tutti i partecipanti e, al raggiungimento di dodici equipaggi partenti, il C.O. disporrà di un premio a sorteggio: un buono acquisto di una