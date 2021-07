Il Molo di Agropoli intitolato al giovane angelo Biagio Manganelli| VIDEO

Si è tenuta ieri, 20 Luglio, presso il Porto di Agropoli, la cerimonia di Intitolazione del Molo di Sottoflutto a Biagio Manganelli, il giovane 15 enne scomparso due anni fa tragicamente.

Era in barca a vela con il suo papà, quando improvvisamente dopo essersi immerso in acqua per un bagno, la corrente lo trascinò a largo e non riuscendo più a tornare alla sua imbarcazione perse la vita.

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Biagio, emozionati e riconoscenti alla Città di Agropoli per l’intitolazione del molo; la madre con la voce rotta dalla commozione, ha ringraziato l’amministrazione comunale e tutti i docenti e gli alunni del Liceo Gatto per non averla mai lasciata sola in questi due anni, a testimonianza che il ricordo di Biagio resterà sempre vivo nei cuori e nei ricordi dei tanti che gli volevano bene.

Da oggi il Molo di Agropoli porterà il suo nome, lo stesso molo che ha visto nascere e spegnere i sogni di un ragazzo che amava follemente il mare.