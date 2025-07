Riparte “Borgate…in Comune”: al via la seconda edizione delle passeggiate esperienziali nelle borgate di Capaccio Paestum

Dopo il successo della prima edizione, torna “Borgate…in Comune”, il progetto promosso dall’associazione Vivi Capaccio Paestum, ideato da Antonio Quaglia e curato da Vincenzo Agresti e Giacomo D’Anetra.

Quando ha inizio?

A partire dal 4 luglio, un nuovo ciclo di visite guidate condurrà il pubblico tra le borgate di Capaccio Paestum, per riscoprire luoghi, storie e tradizioni raccontando l’identità autentica del territorio.

Il programma si apre con cinque appuntamenti estivi per il mese di luglio, che segneranno l’inizio di un’edizione ancora più immersiva. Non semplici percorsi turistici, ma esperienze a tutto tondo, pensate per far vivere il territorio con tutti i sensi.

Com’è organizzato?

Dalla produzione della mozzarella ai profumi artigianali, e senza tralasciare gli eventi della storia locale, ogni tappa apre una finestra sulla vita quotidiana delle borgate e ne restituisce il senso profondo di appartenenza.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto proseguirà anche nei mesi di agosto e settembre con altri cinque nuovi percorsi, dando continuità a un cammino che si pone l’obiettivo di mettere al centro il territorio e le sue comunità, svelandone, passo dopo passo, il volto più vero.

L’obiettivo è anche quello di valorizzare e far conoscere a residenti e visitatori, i luoghi d’interesse storico, culturale, ambientale ed enogastronomico presenti in ogni contrada, convertendo la frammentazione e le differenze territoriali interne in un valore aggiunto.

Tutte le tappe visitate racconteranno in modo autentico, dandogli voce, contesto e profondità. È Un viaggio tra santuari greci, chiese secolari, masserie e paesaggi rurali, ma soprattutto tra le storie delle persone che abitano questi luoghi.