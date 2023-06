Riforma Province a Roma: «seguiamo con interesse la questione»

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, che è anche il Presidente di UPI Campania, ha partecipato stamattina a Roma all’Assemblea dei Presidenti delle Province italiane convocata dall’UPI (Unione Province Italiane) per fare il punto sulla riforma della Province.

Le parole del presidente Alfieri

“Abbiamo parlato – dichiara il Presidente Alfieri – della nuova Provincia con particolare attenzione alle proposte emendative che l’UPI presenterà in sede di discussione parlamentare. Il Testo Unificato sulla nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane è pronto per la discussione in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Seguiremo con interesse la questione e daremo il nostro contributo mettendo al primo posto il bene comune.”

Le valutazioni del governo

Sulle Province c’è grande attenzione. Il governo Meloni fin dal suo insediamento ha anche ipotizzato la possibilità di superare la legge Delrio e garantire il ritorno al voto dei cittadini per eleggere i propri rappresentanti.