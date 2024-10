Rifiuti abbandonati lungo la Via del Mare: «Intervenite»

Manutenzione e pulizia della Via del Mare. Lo chiedono i residenti e quanti transitano lungo sulla ex SS267 che collega Agropoli con gli altri comuni del Cilento costiero. In vari tratti, infatti, sono presenti rifiuti abbandonati ai margini della carreggiata o ammassati nelle cunette.

Rifiuti lungo la Via del Mare: la situazione

Un problema che si segnala da tempo e che si è presentato anche durante la stagione estiva, allorquando il numero di transiti in zona è aumentato notevolmente.

I rifiuti, gettati via da qualche automobilista incivile, sono presenti in vari punti dell’arteria, anche i più panoramici. Si tratta perlopiù di plastica e carta. Ma questo non è l’unico problema perché si richiedono interventi di manutenzione anche nei canali di scolo dove non solo rifiuti ma anche residui di vegetazione si ammassano creando un mancato deflusso dell’acqua piovane con il rischio che questa si accumuli sull’asfalto creando pericoli per i mezzi in transito.

Segnalazioni, queste, che riguardano in particolare il tratto compreso nel territorio dei comuni di Laureana Cilento, Perdifumo, Castellabate, San Mauro Cilento e Pollica. Di qui l’appello alla provincia di Salerno, competente per la ex SS267, affinché intervenga.