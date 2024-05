Ricetta della domenica: torta Napoleone, il gusto sfogliato che conquista!

La Torta Napoleone, conosciuta anche come Millefoglie o Millefeuille, è un dolce a base di sfoglia e crema pasticciera che ha conquistato il mondo con la sua semplicità e bontà. La sua storia affonda le radici in un passato incerto, tra Francia e Russia, e le sue varianti sono numerose, ma la ricetta originale rimane un punto di riferimento per pasticceri e appassionati.

Ingredienti

Per la sfoglia:

500 g di farina 00

300 g di burro freddo

1 uovo

170 ml di acqua fredda

1 cucchiaio di aceto di mele

Un pizzico di sale

Per la crema pasticciera:

500 ml di latte intero

1 bacca di vaniglia

150 g di zucchero semolato

4 tuorli

40 g di farina 00

50 g di burro

Per la decorazione:

200 g di zucchero a velo

Confettura di frutti rossi (facoltativo)

Preparazione

La sfoglia:

In una ciotola capiente, mescolare la farina con il sale. Aggiungere il burro freddo tagliato a cubetti e lavorare con le dita fino a ottenere un composto sabbioso. Unire l’uovo, l’acqua fredda e l’aceto di mele, mescolando il tutto fino a formare un impasto omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola alimentare e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Dividere l’impasto in 5 parti uguali. Stendere ogni parte su un piano infarinato formando dei rettangoli di circa 30×20 cm. Bucherellare la superficie delle sfoglie con una forchetta e cuocerle in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti, o fino a doratura. Sfornare le sfoglie e lasciarle raffreddare completamente.

La crema pasticciera:

In un pentolino, scaldare il latte con la bacca di vaniglia. In una ciotola, sbattere i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire la farina setacciata e mescolare bene. Versare gradualmente il latte caldo sul composto di uova e zucchero, mescolando continuamente con una frusta. Riportare il composto sul fuoco e cuocere a fiamma bassa, mescolando sempre, fino a che la crema non si sarà addensata. Togliere dal fuoco, incorporare il burro a pezzetti e mescolare fino a farlo sciogliere completamente. Coprire la superficie della crema con un foglio di pellicola alimentare per evitare che si formi la crosta e far raffreddare completamente.

Composizione della torta:

Su un vassoio da portata, posizionare una sfoglia di base e spalmare uno strato di crema pasticciera. Coprire con un’altra sfoglia e ripetere l’operazione fino a terminare gli ingredienti, terminando con uno strato di crema pasticciera. Spolverizzare la superficie della torta con lo zucchero a velo e, se si desidera, decorare con confettura di frutti rossi.

Consigli

Per ottenere una sfoglia più friabile, è possibile utilizzare burro freddo di alta qualità.

Per un risultato ancora più goloso, è possibile alternare strati di crema pasticciera e crema ganache al cioccolato.