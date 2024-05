Ricetta della domenica: panna cotta al caffè, un dolce facile con pochi ingredienti

La panna cotta è un dessert che non delude mai. La sua semplicità di preparazione si contrappone a un gusto raffinato e a una consistenza cremosa che conquista al primo assaggio. Tra le numerose varianti, la panna cotta al caffè si distingue per il suo aroma intenso e l’inconfondibile nota di caffè.

Realizzare questo dolce è davvero facile e richiede pochi ingredienti: panna fresca, caffè, zucchero, gelatina alimentare e un pizzico di vaniglia per esaltare il sapore. La chiave per una panna cotta perfetta sta nella scelta di ingredienti di alta qualità e nel seguire attentamente i passaggi della ricetta.

Un dessert per tutte le occasioni

La panna cotta al caffè è un dessert versatile che si adatta a diverse occasioni. Può essere servita come fine pasto di una cena elegante, come dolce al cucchiaio per una pausa caffè pomeridiana o come goloso snack da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, la sua semplicità la rende un dolce perfetto per chi si avvicina per la prima volta alla pasticceria. Con un po’ di attenzione e cura, anche i meno esperti potranno realizzare una panna cotta al caffè deliziosa e da presentare con orgoglio ai propri ospiti.

La ricetta della panna cotta al caffè

Ingredienti

500 ml di panna fresca

100 ml di caffè espresso

80 g di zucchero semolato

6 g di gelatina in fogli

1 baccello di vaniglia (facoltativo)

Preparazione

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In un pentolino scaldare la panna con il caffè e lo zucchero, mescolando fino a completo scioglimento dello zucchero. Se si utilizza la vaniglia, estrarre i semi dal baccello e unirli al composto di panna e caffè. Svuotare la gelatina dall’acqua e strizzarla accuratamente. Aggiungerla al composto di panna e caffè caldo, fuori dal fuoco, e mescolare fino al completo scioglimento. Versare il composto in 4 stampini monoporzione o in un unico stampo per torta. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente e poi mettere in frigorifero per almeno 4 ore, o fino a completo rassodamento. Decorare la panna cotta al caffè con cacao in polvere, granella di caffè o topping a piacere.

Consigli