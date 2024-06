Ricetta della domenica: bicchierini di Zuppa Inglese, un dessert monoporzione fresco e raffinato

La zuppa inglese è un dolce tipico italiano che affonda le sue radici nel Medioevo. La sua storia è ricca di fascino e leggende, narra di un cuoco inglese al servizio di un duca italiano che creò questo dessert per utilizzare del pane raffermo. Da allora, la zuppa inglese si è diffusa in tutto il Paese, conquistando il palato di grandi e piccini con la sua bontà e la sua semplicità.

La tradizione incontra la modernità: i bicchierini

Oggi, la tradizione si rinnova con i bicchierini di zuppa inglese, un’idea moderna e raffinata per presentare questo dolce intramontabile. I bicchierini monoporzione sono pratici e comodi da gustare, perfetti per una cena in piedi o un buffet. Inoltre, permettono di personalizzare la decorazione e renderli ancora più scenografici.

Una ricetta semplice e veloce

Preparare i bicchierini di zuppa inglese è facile e veloce. Occorrono solo pochi ingredienti: savoiardi, crema pasticcera, liquore alchermes e cacao amaro in polvere. La crema pasticcera può essere preparata in casa o acquistata già pronta. I savoiardi vanno bagnati nel liquore alchermes e poi disposti a strati nei bicchierini, alternandoli con la crema pasticcera. Infine, la superficie viene spolverizzata con cacao amaro in polvere, oppure si può decorare con delle fragole o biscotti (decorazione a piacere).

I bicchierini di zuppa inglese sono un dessert versatile che si adatta a qualsiasi occasione. Sono perfetti per concludere un pranzo in famiglia, una cena con gli amici o un buffet di compleanno. Possono essere preparati in anticipo e conservati in frigorifero fino al momento del consumo.

Ricetta

Ingredienti

Per la crema pasticcera: 500 ml di latte 4 tuorli 100 g di zucchero 50 g di farina 1 bacca di vaniglia

200 g di savoiardi 200 ml di liquore alchermes Cacao amaro in polvere per decorare



Preparazione

Preparare la crema pasticcera: scaldare il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia. In una ciotola, sbattere i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire la farina e mescolare bene. Versare gradualmente il latte caldo sul composto di uova, mescolando continuamente. Riportare il composto sul fuoco e cuocere a fiamma bassa, mescolando sempre, fino a quando la crema si sarà addensata. Togliere dal fuoco e far raffreddare completamente.

Bagnare i savoiardi nel liquore alchermes: versare il liquore in una ciotola capiente. Immergere rapidamente i savoiardi nel liquore, rigirandoli per farli inumidire da entrambi i lati. Scolare l’eccesso di liquore.

Comporre i bicchierini: disporre uno strato di savoiardi inzuppati nel liquore sul fondo dei bicchierini. Coprire con uno strato di crema pasticcera. Continuare ad alternare strati di savoiardi e crema pasticcera fino a riempire i bicchierini. Terminare con uno strato di crema pasticcera.

Decorare i bicchierini: spolverizzare la superficie dei bicchierini con cacao amaro in polvere. Conservare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.

Consigli