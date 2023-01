Riapre le porte il De Vivo di Castellabate: ospiterà corsi serali

La Giunta Regionale della Campania, su richiesta del Dirigente Scolastico dell’IIS Vico de Vivo, Teresa Pane, ha autorizzato l’attivazione del Corso Serale Statale presso la sede di San Marco di Castellabate. Potranno iscriversi coloro che sono in possesso del diploma di Licenza Media e che abbiano un’età non inferiore ai 16 anni.

Nuove attività al De Vivo di Castellabate

L’I.I.S. “Vico – De Vivo”, quindi, diventa nuovamente un punto di riferimento del territorio per la “Formazione Continua” offrendo, ad adulti e lavoratori che si iscrivono e frequentano il corso serale, l’opportunità di conseguire un diploma tecnico.

Un percorso di studi più agevole con un numero di materie ridotto, con il riconoscimento di crediti formativi che possono derivare da: studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali), esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non formali), con la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria per coloro che intendono proseguire gli studi.

I corsi

I corsi attivati sono: trasporti e logistica (opzione conduzione del mezzo navale) e manutenzione ed assistenza tecnica (opzione apparati impianti e servizi tecnici ed industriali).

«Un’opportunità di rilancio della Scuola, che deve necessariamente concretizzarsi con le iscrizioni e soprattutto attraverso una sinergia istituzionale che veda coinvolti in primis l’Ente locale, la Provincia, i Sindaci dei comuni limitrofi, il Parco, i Dirigenti Scolatici degli Istituti comprensivi». Così l’ex consigliere comunale Alessandro Lo Schiavo che si era battuto ripetutamente per tenere aperto l’istituto Vico – De Vivo di San Marco di Castellabate.