Riapre la SP “Isca-Pantanelle”: buone notizie per la viabilità del Tanagro e Vallo di Diano

Buone notizie per la viabilità nel territorio del Tanagro e Vallo di Diano. La Provincia di Potenza ha, infatti, annunciato che, lunedì 11 settembre, riaprirà la Sp442/145 “Isca Pantanelle”, dopo le verifiche del viadotto interessato da un incendio la settimana scorsa. Una notizia attesa dai pendolari che utilizzano l’importante arteria per raggiugere la cittadina di Potenza. Nei giorni scorsi i cittadini di Sant’Angelo Le Fratte avevano reso noto un documento nel quale chiedevano notizie in merito ai controlli effettuati sul viadotto ed anche di conoscere le tempistiche relative alla riapertura dell’arteria considerando anche l’imminente apertura delle scuole.

Gli interventi sulla SP341

A questo proposito, il sindaco del comune di Caggiano, Modesto Lamattina, ha annunciato che lo scorso venerdì 8 settembre verrà interessata da lavori di riqualificazione SP341. Verranno asfaltati i tratti più dissestati del tratto Caggiano centro urbano-Mattina con l’inserimento anche della segnaletica orizzontale.

Il Comune di Caggiano, tramite comunicato stampa ha tenuto a ricordare che da oltre 40 anni la Provincia non interveniva sul manto della strada principale d’ingresso “Vogliamo ringraziare il presidente Franco Alfieri e l’ingegnere Sgaramella per aver accolto richieste della comunità”.